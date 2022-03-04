Карать будут и за антивоенные призывы.

Россиян будут карать за "фейки" о деятельности российских военных и за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск "для поддержания мира".

Об этом сообщает российский агентство РИА Новости.

В пятницу, 4 марта, Госдума РФ приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских вооруженных сил.

Так, за "заведомо ложные фейки" штраф 0,7-1,5 миллиона рублей или до 3 лет колонии.

Если фейки создают должностные лица, группа или "с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды" - штраф 3-5 миллионов рублей или от 5 до 10 лет колонии.

За фейки, "повлекшие тяжкие последствия" - от 10 до 15 лет колонии.

За антивоенные призывы теперь россиян также будут карать. От 100 до 300 тысяч рублей штрафа или до 3 лет колонии грозит за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск "для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования" (если уже привлекали к административной ответственности за такие действия).

Если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли "тяжкие последствия" - штраф 0,3-1 миллион рублей или до 5 лет колонии

Наказуема будет и поддержка антироссийских санкций. Тем, кого за это уже привлекали к административной ответственности, грозит штраф до 0,5 миллиона рублей или до 3 лет колонии.

Напомним, Радио Свобода, Deutsche Welle, русская службы ВВС и сайт "Медуза" этой ночью были заблокированы в России.

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