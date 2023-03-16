Олаф Шольц считает, что особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о дальнейших поставках оружия в Украину.

Шольц в своем обращении в нижней палате парламента на саммите ЕС заявил, что Берлин вместе со своими европейскими партнерами обеспечит получение Киевом оружия и снаряжения, чтобы выстоять и защитить себя, пишет The Guardian.

"Особенно важно быстро обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. На Европейском совете мы вместе с нашими партнерами из ЕС примем решение о дальнейших мерах для достижения еще более качественных и непрерывных поставок", - сказал он.

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Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил постоянную поддержку Украины поставками оружия. В ближайшее время наша страна получит военное "усиление" от ФРГ.

Во время выступления в Бундестаге он заявил, что в ближайшие недели Украина получит зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Польские и немецкие политики обмениваются взаимными обвинениями по поводу поставок оружия в Украину. В то же время официальные лица в Берлине утверждают, что, помимо споров о танках и вооружении, двустороннее сотрудничество проходит гладко.

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