По словам главы Белого дома, решение является "компромиссом", который поможет "финансировать необходимые приоритеты".

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства. Об этом сообщает CNN.

Издание напоминает, что Сенат США принял законопроект глубокой ночью, когда технически истек "дедлайн".

"Закон продлевает государственное финансирование до марта и обеспечивает помощь в результате стихийных бедствий и поддержку фермам, но не предусматривает приостановления лимита долга, чего требовал избранный президент Дональд Трамп", - отмечается в статье.

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Байден охарактеризовал соответствующее решение как "компромисс", который поможет "финансировать необходимые приоритеты", и назвал решение конгрессменов "хорошей новостью" в преддверии праздничного сезона:

"Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела. Но он отклоняет ускоренный путь к снижению налогов для миллиардеров, к которому стремились республиканцы, и гарантирует, что правительство может продолжать работать на полную мощность. Это хорошая новость для американского народа, особенно когда семьи собираются праздновать", - отметил президент США.

Последние новости США

Как сообщал УНИАН, США отменили награду в $10 миллионов за лидера, который пришел к власти в Сирии. Вашингтон отменил объявленную ранее премию за Ахмеда аль-Шараа, который стал одним из лидеров восстания по свержению сирийского диктатора Башара Асада.

Хотя администрация нынешнего президента Джо Байдена пошла на контакт с лиерами повстанцев в Сирии, пока неясно, насколько активным будет участие США после инаугурации Дональда Трампа 20 января.

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