Шарль Мишель и Владимир Путин обсудили проблемы в отношениях между Евросоюзом и Россией.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал президента Российской Федерации Владимира Путина выполнять Минские соглашения.

Как говорится в сообщении на сайте Европейского совета, сегодня состоялся телефонный разговор Мишеля и Путина с учетом того, что 25-26 марта состоится встреча глав государств и правительств стран-членов Евросоюза.

В частности, президенты обсудили отношения между ЕС и Россией.

"Президент Мишель высказал мнение, что связи ЕС-Россия находятся на самом низком уровне, и подтвердил позицию ЕС относительно пяти основополагающих принципов (среди которых выполнение Минских соглашений - УНИАН), основанных на базовых ценностях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что между ЕС и РФ пока существуют разногласия во многих сферах.

«В ЕС считают, что отношения с Россией смогут двигаться в другом направлении, если устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на страны-члены ЕС и соблюдение прав человека», - отмечается в сообщении.

В этом контексте был затронут вопрос освобождения оппозиционера Алексея Навального. Мишель подтвердил призыв ЕС к российским властям освободить Навального и начать прозрачное расследование попытки его убийства.

Мишель и Путин обменялись мнениями относительно пандемии коронавируса, вакцин, региональных и глобальных вопросов.

Отношения между ЕС и РФ: что нужно знать

В начале февраля по итогам визита в РФ вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. Он констатировал, что российские власти не захотели использовать его визит в РФ для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС.

В день визита Борреля в Москву МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии за участие в митингах в поддержку оппозиционера Навального. Польша, Швеция и ФРГ в ответ выдворили трех российских дипломатов.

Кроме того, 11 февраля Боррель подчеркнул, что без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между Евросоюзом и РФ не будет.

Также ЕС ввел санкции против четырех должностных лиц, причастных к уголовному преследованию Навального.

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Автор: Виталий Саенко