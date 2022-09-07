Американцы хорошо считают, они взвесили "за" и "против", отметил советник ОП.

США не признают Россию страной-спонсором терроризма из-за "особых отношений" с Китаем и Индией, двумя крупнейшими государствами с растущими экономиками.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Статус государства-спонсора терроризма – это полное прекращение экономической деятельности, которая поставила бы в Индии несколько сотен миллионов людей на грань выживания. Индия сочла бы такую политику крайне глубоко недружественной. В том числе и Китай", – отметил он.

Арестович уверен, что США не пойдут на такой шаг не потому, что не считают Россию страной-спонсором терроризма:

"Американцы хорошо считают, они взвесили "за" и "против". Это только у нас есть отдельные товарищи, которые очень любят поссориться со всеми и сразу… Это не от большого ума и от отсутствия ответственности, потому что люди находящиеся не на государственном уровне могут себе позволить поненавидеть всласть… Байден не может себе такого позволить".

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США не считают эффективным предложение Украины внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

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