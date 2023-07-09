Она заявила, что у певца андрогенное облысение.

Российский врач-трихолог Юлия Нагайцева в комментарии местным СМИ заявила, что у путиниста Филиппа Киркорова есть проблемы со здоровьем. По его словам, у него началось облысение, однако он всячески пытается его скрыть.

Она отметила, что это не связано с возрастом или наследственностью. Все дело в мужских половых гормонах - андрогенах.

"На мой взгляд, там есть андрогенная потеря волос. Не та густота волос в последние годы. Особенно это стало заметно, когда он обесцветил волосы, был этот пепельный оттенок. Он пытался высоко уложить волосы, но видно, что нет объема. А то, что он сейчас вообще убрал прическу, так это пытается замаскировать возникшую проблему", - сказала врач.

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Стоит отметить, что недавно Киркоров, который много лет носил длинные волосы, побрился почти налысо. Поклонники сразу же предположили, что всему виной облысение из-за немолодого возраста певца.

Кроме того, артист экспериментирует не только с прическами, но и со своим внешним видом в целом. Он сделал уже не одну пластическую операцию. Так, Киркоров недавно "пришил" себе пресс. Как он говорит, останавливаться на этом он не собирается.

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