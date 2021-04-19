Из-за карантинных ограничений делегаты будут работать в гибридном режиме.

В Страсбурге сегодня начинается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 22 апреля.

Об этом заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила в Facebook.

Что будут обсуждать в ПАСЕ

"Сегодня стартует весенняя сессия ПАСЕ. Второй раз за карантин делегаты будут работать в гибридном режиме. Мы с коллегами участвуем лично, представители РФ - не решились приехать. Трудно сказать, чего испугались больше: пропустить обращение Путина к Федеральному собранию или услышать в лицо в сессионном зале Ассамблеи откровенно неприятные вещи", - отметила Кравчук.

По ее словам, сессия должна быть насыщенной.

Читайте такжеУкраинская делегация отправилась на сессию ПАСЕ, где обсудят резолюцию против РФ

"Одна из самых интересных тем - видение Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы, в обсуждении которой буду участвовать от политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" (где я вице-президентом). Также рассмотрим вопросы нарушения прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси, налогообложения в сфере цифровой экономики, дискриминации людей с хроническими заболеваниями, защиты прав человека среди национальных меньшинств и европейскую политику в отношении диаспор и, конечно, "COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия" и др.", - добавила Кравчук.

Дебаты дело Навального

Кроме того, в четверг, 22 апреля, состоятся срочные дебаты об аресте в январе критика Кремля Алексея Навального.

"Тема острая и несколько контраверсионная, но для нашей делегации - это болевая точка России, на которую мы должны давить, несмотря на некорректные высказывания Навального по украинским вопросам. Мы должны еще и еще привлекать внимание международного сообщества к дискредитирующей власть РФ практике преследования политических оппонентов и осудить нарушения прав человека", - отметила она.

Реакция на провокации РФ

Также Кравчук сообщила, что чрезвычайно важной для украинской делегации является поддержка заявления членов ПАСЕ относительно провокаций Российской Федерации и эскалации военных действий, подготовленного литовским коллегой и другом Украины Эмануэлисом Зингерисом в рамках сотрудничества в формате "Балтик+".

Как сообщал УНИАН, на весенней сессии ПАСЕ планируются выступления президента Молдовы Майи Санду и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко