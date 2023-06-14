Системы, создающие контент, такие, как ChatGPT, должны будут четко маркировать свои творения и не выдавать их за творчество живых людей.

Евросоюз первым в мире запустил процедуру принятия закона о регулировании развития искусственного интеллекта (ИИ) и защите от него людей.

Сегодня в ЕС сделали первый шаг к принятию данного закона - за проголосовал Европарламент. Теперь Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент согласуют финальный вариант документа, но уже известно, что он вступит в силу не ранее чем через два года, сообщает Би-би-си.

Закон ЕС разделяет системы ИИ на группы по степени угрозы населению и потребителям и для каждой из них разработаны ограничительные меры и контроль. Согласно закону, запрещены будут системы, созданные для влияния на подсознание людей, системы биометрического распознавания, которые работают в режиме онлайн.

А системы, создающие контент, наподобие ChatGPT, должны будут маркировать свои творения и не выдавать их за творчество людей.

В дебатах, состоявшихся 13 июня, депутаты Европарламента больше всего внимания обратили на системы распознавания лиц. В проекте предлагалось разрешить применение таких систем только "постфактум", а не онлайн, и только для поиска преступников, террористов и пропавших людей и только по решению суда.

Также, по словам заместителя председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, еще одна из самых серьезных проблем, связанных с развитием искусственного интеллекта - это дискриминация.

В комментарии изданию Вестагер сказала, что более актуальной, по сравнению с вымиранием человечества в стиле "Терминатора", проблемой является потенциал ИИ по усилению предвзятости или дискриминации.

"(Риск вымирания) может существовать, но вероятность довольно мала. Риски ИИ больше связаны с тем, что люди будут подвержены дискриминации, - пояснила она. - Если банк использует ИИ для решения того, может ли человек получить ипотечный кредит, или если это социальные службы. В этих случаях нужно быть уверенным, что человек не подвергнется дискриминации из-за пола, цвета кожи или места жительства".

Относительно принятия нового закона о регулировании ИИ она сказала так: "Лучше получить 80% сейчас, чем 100% никогда, поэтому давайте начнем, а потом вернемся к этому вопросу и скорректируем правила".

В законе о системах ИИ, который в ЕС разрабатывали два года, они разделены на такие группы: "неприемлемого риска", "высокого риска", "генерирующие" системы и группа "ограниченного риска".

Самая интересная группа "неприемлемого риска" - в нее вошли:

системы для воздействия на подсознание людей;

системы социального рейтинга, которые делят людей по поведению, социально-экономическому положению;

системы распознавания лиц в режиме онлайн.

Они будут запрещены в странах ЕС.

Развитие искусственного интеллекта

О контроле над развитием ИИ заговорили этой весной, после нарастания популярности чат-бота ChatGPT-4. Дело дошло даже до того, что в марте разработчики ИИ, такие как изобретатель Илон Маск и Стив Возняк из Apple инициировали приостановку его развития до составления правил безопасности.

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