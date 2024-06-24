В 14-й санкционный пакет Евросоюза попали немало российских пропагнадистов, в частности среди них миллиардер, известные российские певцы и актеры, родственники политиков, сами политики. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Важно, что в 14-й пакет санкций ЕС включили немало пропагандистов. Группа Макфола-Ермака подробно анализировала и предлагала их нашим партнерам, потому что пропагандисты являются ответственными за преступления России. Также туда попали отдельные родственники политиков, сами политики, компании и другие", - написал он.
Так, по данным Ермака, в список включили:
- певца SHAMANа (Ярослава Дронова);
- певицу Полину Гагарину;
- актера Ивана Охлобыстина;
- Арама Габрелянова, основателя холдинга NewsMedia (Life, Mash, Shot);
- главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева;
- Аймани Кадырову (мать Рамзана Кадырова);
- депутата Мосгордумы Марию Киселеву (бывшая ведущая шоу "Слабое звено");
- Игоря Алтушкина (основателя Русской медной компании);
- Дмитрия Мезенцева (государственного секретаря "Союзного государства" России и Беларуси);
- Таймураза Боллоева (президента пивоваренной компании "Балтика");
- Алексея Гореславского (председателя АНО "Институт развития интернета");
- миллиардера Романа Троценко;
- главу "Росмэйна" Вадима Яковенко;
- Международный детский центр "Артек";
- "Совкомфлот";
- "Уральские авиалинии";
- Общественный фонд имени Кадырова;
- Белорусский союз молодежи.
Новый пакет санкций ЕС против России
Как сообщал УНИАН, Совет ЕС сегодня сообщил, что утвердил 14-й пакет санкций против России. Согласно сообщению, 116 юридических и физических лиц попали под санкции.
В целом отмечалось, что новый пакет нацелен на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС. Так, новые санкции предусматривают:
- запрет на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через территорию ЕС в третьи страны;
- запрет на новые инвестиции для завершения строящихся СПГ-проектов;
- запрет использования Системы передачи финансовых сообщений (SPFS);
- запрет на доступ к портам и предоставление услуг судам, участвующим в войне России;
- более широкий запрет на полеты в ЕС;
- дальнейший импортно-экспортный контроль и ограничения.
Кроме того, политическим партиям и фондам, а также неправительственным организациям больше не будет разрешено получать финансирование из России.