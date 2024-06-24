В 14-й санкционный пакет попали Полина Гагарина и Иван Охлобыстин, а кроме того в нем миллиардер Роман Троценко и мать Кадырова.

В 14-й санкционный пакет Евросоюза попали немало российских пропагнадистов, в частности среди них миллиардер, известные российские певцы и актеры, родственники политиков, сами политики. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Важно, что в 14-й пакет санкций ЕС включили немало пропагандистов. Группа Макфола-Ермака подробно анализировала и предлагала их нашим партнерам, потому что пропагандисты являются ответственными за преступления России. Также туда попали отдельные родственники политиков, сами политики, компании и другие", - написал он.

Так, по данным Ермака, в список включили:

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певца SHAMANа (Ярослава Дронова);

певицу Полину Гагарину;

актера Ивана Охлобыстина;

Арама Габрелянова, основателя холдинга NewsMedia (Life, Mash, Shot);

главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева;

Аймани Кадырову (мать Рамзана Кадырова);

депутата Мосгордумы Марию Киселеву (бывшая ведущая шоу "Слабое звено");

Игоря Алтушкина (основателя Русской медной компании);

Дмитрия Мезенцева (государственного секретаря "Союзного государства" России и Беларуси);

Таймураза Боллоева (президента пивоваренной компании "Балтика");

Алексея Гореславского (председателя АНО "Институт развития интернета");

миллиардера Романа Троценко;

главу "Росмэйна" Вадима Яковенко;

Международный детский центр "Артек";

"Совкомфлот";

"Уральские авиалинии";

Общественный фонд имени Кадырова;

Белорусский союз молодежи.

Новый пакет санкций ЕС против России

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС сегодня сообщил, что утвердил 14-й пакет санкций против России. Согласно сообщению, 116 юридических и физических лиц попали под санкции.

В целом отмечалось, что новый пакет нацелен на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС. Так, новые санкции предусматривают:

запрет на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через территорию ЕС в третьи страны;

запрет на новые инвестиции для завершения строящихся СПГ-проектов;

запрет использования Системы передачи финансовых сообщений (SPFS);

запрет на доступ к портам и предоставление услуг судам, участвующим в войне России;

более широкий запрет на полеты в ЕС;

дальнейший импортно-экспортный контроль и ограничения.

Кроме того, политическим партиям и фондам, а также неправительственным организациям больше не будет разрешено получать финансирование из России.

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