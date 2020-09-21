В союзе заметили, что с началом российской агрессии против Украины запросов на получение европейских паспортов стало больше.

Купленный паспорт ЕС не даст иммунитет от замораживания активов и запрета пересекать границу стран-участниц. Хотя раньше причастность к терроризму, а не политическая активность, была почти единственной причиной, по которой граждане ЕС могли попасть в "черный список" санкций объединения.

Читайте такжеЕС собирается как можно быстрее утвердить аналог "закона Магнитского"Такие объяснения изданию EUObserver дал неназванный чиновник европейской организации на фоне усиления продаж гражданства некоторыми странами-участницами.

"В вопросе запрета на пересечение границы, это означает, что лицо не сможет поехать в любую другую страну кроме той, гражданство которой оно получило. Поскольку никто не может запретить человеку въехать в страну, к которой он принадлежит. Если же гражданин ЕС под ограничительными мерами, такими как заморозка активов, тогда блокировка банковских счетов и других активов будет проведена во всех 27 странах союза", - пояснил неназванный чиновник ЕС.

Он добавил, что все страны-участницы должны позаботиться о том, чтобы лицо под санкциями не имело доступа к "экономическим ресурсам".

"В итоге это означает, что если россиянин, например, купил паспорт Кипра, а затем попал под санкции ЕС, он сможет приехать только на Кипр, но не в другие страны союза. А Кипр все равно будет обязан заморозить его деньги и не позволить передать их его родственникам или компаниям", - поясняет издание.

Читайте такжеЕС продлил "крымские санкции" против России - журналистОбъяснение появилось после того, как издание Al-Jazeera недавно сообщило о том, что Кипр продал сотни паспортов "политически значимым" лицам из России и стран Ближнего Востока. Мальта тоже массово продавала паспорта российским олигархам. Кроме того, в Валлетте зафиксировали резкий скачок запросов на получение гражданства со стороны россиян после 2014 года. Тогда ЕС впервые ввел санкции против России за военное вторжение в Украину.

EUObserver пишет, что количество санкций ЕС, скорее всего, будет расширено в будущем. Поскольку союз недавно принял новый режим для наказания кибер-преступников и причастных к применению химического оружия. Также идут переговоры об утверждении наказаний для нарушителей прав человека со всего мира.

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Перевод: Лесь Дымань