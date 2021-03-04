Предприниматель продал производственную технику российской компании, которая входит в структуру российского производителя оружия "Алмаз-Антей".

Эта сделка точно того не стоит! В Германии суд вынес приговор 41-летнему предпринимателю из города Аугсбург. Высокий региональный суд признал его виновным в нарушении санкций, введенных против России за оккупацию Крыма и военное вторжение на восток Украины.

Как пишет Bild мужчина продал 15 фрезерных станков российскому производителю оружия. Поэтому теперь он проведет 3,9 лет в тюрьме. В придачу, 8 миллионов евро, полученные от российского клиента, будут конфискованы. Еще один обвиняемый - 40-летний торговый представитель в России - получил от суда два года условно за содействие в этой сделке.

Читайте такжеКремль пугает США и ЕС ответными санкциями и сетует на "плачевность" отношенийПолучателем немецких станков выступило российское конструкторское бюро "Новатор", разрабатывающее зенитные ракеты дальнего радиуса действия. Оно принадлежит государственной оборонной компании "Алмаз-Антей". Bild напоминает, что ЕС ввел санкции против России, чтобы наказать ее за войну против Украины и оккупацию Крыма.

Санкции США против России

6 марта 2014 года президент США Барак Обама подписал указ №13660, который ввел чрезвычайные экономические ограничения в отношении России и ее отдельных граждан.

Впоследствии Обама, а также следующий президент США Дональд Трамп, продолжали и расширяли санкции в связи с оккупацией Крыма и событиями на Донбассе.

26 февраля, по случаю Дня сопротивления Крыма российской оккупации президент Джо Байден заявил, что власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будет поддерживать Украину.

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Перевод: Лесь Дымань