85-метровая яхта "Валери" принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, возглавляющему государственную корпорацию "Ростех".

Власти Испании арестовали яхту российского олигарха стоимостью в 140 млн долларов, которая стоит в порту Барселоны.

Роскошное судно принадлежит главе "Ростеха" Сергею Чемезову, который считается приближенным к Путину, сообщает Reuters.

"Сегодня мы задержали яхту, принадлежащую одному из главных олигархов. Мы говорим о яхте, стоимость которой, по нашим оценкам, составляет 140 миллионов долларов", - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он добавил, что планируется арестовать еще суда, но не рассказал подробностей.

По данным мониторингового сайта Marine Traffic, яхты, связанные еще с двумя российскими олигархами, которые пока не попали под санкции, также пришвартованы в Барселоне. Данные Marine Traffic также свидетельствуют, что арестованная яхта находилась в Барселоне с 9 февраля на ремонте на верфи MB92.

Источники Reuters сообщают, что 85-метровая яхта "Валери" принадлежит Сергею Чемезову, бывшему офицеру КГБ, который возглавляет государственную корпорацию "Ростех".

Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Согласно данным Pandora Papers, судно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов.

Источник в испанском правительстве сообщил Reuters, что яхта останется арестованной, пока власти Испании подтвердят ее право собственности, и есть ли она в списке санкций.

Издание напоминает, что ранее Чемезов заявлял, что Россия выйдет "победителем" в войне против Украины, несмотря на санкции.

Санкции против Чемезова

Чемезов попал под санкции США в 2014 году и Великобритании в 2020 году из-за аннексии Крыма Россией, а в этом месяце Соединенные Штаты и Австралия внесли его в санкционные списки. Санкции США были направлены против падчерицы Чемезова, а также его жены и сына.

Олигарх не попал в последний европейский список санкций, но ЕС ввел против него меры в 2014 году. В ближайшие дни должен быть обнародован четвертый пакет санкций ЕС против России.

Война в Украине

Страны Запада ввели санкции против российских миллиардеров, заморозили государственные активы и вышвирнули большую часть российского корпоративного сектора из мировой экономики после вторжения России в Украину 24 февраля этого года.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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