Пересмотр результатов выборов и санкции: в Германии рассказали о планах ЕС по Беларуси

Глава МИД Германии Гайко Маас считает, что Евросоюз должен усилить давление на Беларусь.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет, что результат выборов президента в Беларуси необходимо пересмотреть, а виновных в избиении протестующих наказать санкциями.

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Как сообщается на официальном Twitter-аккаунте МИД Германии , об этом Маас заявил сегодня перед чрезвычайным заседанием Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции.

"Как Европейский Союз, мы хотим сегодня значительно усилить давление на Беларусь. Результат выборов должен быть пересмотрен, и в отношении лиц, которые виновны в жестоком обращении с мирными демонстрантами, надо ввести санкции", - подчеркнул Маас.

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Автор: Виталий Саенко