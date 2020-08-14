цей матеріал доступний українською

Пересмотр результатов выборов и санкции: в Германии рассказали о планах ЕС по Беларуси

18:11, 14 августа 2020
Мир
309 0
В Германии прокомментировали ситуацию в Беларуси / REUTERS

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет, что результат выборов президента в Беларуси необходимо пересмотреть, а виновных в избиении протестующих наказать санкциями.

Читайте также"Трибунал!": Тысячи людей протестуют под зданием правительства в Минске, ОМОН опустил щиты (фото, видео)

Как сообщается на официальном Twitter-аккаунте МИД Германии , об этом Маас заявил сегодня перед чрезвычайным заседанием Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции.

"Как Европейский Союз, мы хотим сегодня значительно усилить давление на Беларусь. Результат выборов должен быть пересмотрен, и в отношении лиц, которые виновны в жестоком обращении с мирными демонстрантами, надо ввести санкции", - подчеркнул Маас.

false

Протесты в Беларуси: хроника событий

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter