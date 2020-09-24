В список Латвии, Литвы и Эстонии войдут порядка 100 лиц.

Страны Балтии огласят свой "черный список" чиновников из Беларуси, не дожидаясь соответствующего решения о санкциях со стороны Европейского Союза.

Об этом в эфире Латвийского радио заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, сообщает DELFI.

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В частности, в ближайшие дни все три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - представят общий "черный список", в котором невъездными будут объявлены порядка 100 лиц из Беларуси.

Также Ринкевич заверил, что страны Балтии расширят санкции против Беларуси, поэтому "данный список не будет последним".

Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

Ранее Ринкевич уже включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 30 граждан Беларуси. В список попали президент страны, должностные лица белорусской ЦИК, МВД, Министерства юстиции, Генпрокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета по безопасности, Госконтроля и Исполнительного комитета Минска.

По мнению МИД, именно эти лица ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.

Въезд в Латвию этим людям закрыт на неопределенное время.

Инаугурация Лукашенко: реакция Европы

В Евросоюзе не признали результаты выборов и легитимность Александра Лукашенко и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

На заседании 21 сентября министры иностранных дел стран-членов ЕС не договорились по вопросу введения санкций против белорусских чиновников.

После решения глав МИД лидеры Европейского Союза на саммите 1-2 октября должны рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников, в том числе принять политические рекомендации по этому вопросу.

В Евросоюзе подготовили список из 40 фамилий лиц и учреждений Беларуси, против которых могут ввести санкции.

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Перевод: Виталий Саенко