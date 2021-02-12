Песков пояснил, что речь идет о том, что РФ должна быть готова «к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям».

В Кремле заявили, что Россия должна быть готова к самостоятельности в случае санкций со стороны Евросоюза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС.

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«Все-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого - мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да - мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что именно об этом говорил министр.

«А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», - отметил он.

«Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам», - сказал Песков в ответ на вопрос, возможен ли такой сценарий.

Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова «к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям».

«Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну это на случай, если безумие возобладает и подобные недружественные проявления будут иметь место», - добавил он.

Ранее Лавров, отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, заявил: «Исходим из того, что мы готовы. Мы – соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгоден, мы будем его продолжать».

Он убежден, что РФ сейчас в военном отношении стали полностью самодостаточными.

«Нам нужно добиваться такого же положения в экономике на случай, если мы еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах (поставки комплектующих, узлов). Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне», - заявил Лавров.

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Автор: Роман Цимбалюк