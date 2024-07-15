По его словам, немцы не могут остаться в стороне.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления поддержки Украины в ее оборонительной войне и высказался о поставках Киеву боевых самолетов.

Как пишет Deutsche Welle, лидер Христианско-демократического союза убежден, что украинцам надо помочь восстановить суверенитет над их воздушным пространством.

"Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", - пояснил Мерц.

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По его словам, решением проблемы является поставка Украине боевых самолетов во многих странах, в том числе и из Евросоюза.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", - подчеркнул оппозиционер.

Истребители для Украины

В Офисе президента Украины рассказали, когда Украина получит самолеты F-16 от Бельгии. Эта страна обещала предоставить 30 истребителей.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО заявил, что Дания и Нидерланды уже начали передачу Украине F-16.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий убежден, что прибытие первых многоцелевых истребителей F-16 полностью изменит весь расклад сил в небе в войне с Россией.

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