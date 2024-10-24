В издании считают, что генсека ООН необходимо заменить.

Решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в России, организованный Владимиром Путиным, демонстрирует двойные стандарты ООН и дает Путину такую необходимую ему респектабельность и признание.

Как пишет The Telegraph, Гутерриш несомненно, будет утверждать, что прилагает усилия для урегулирования войны в Украине. Однако, если он так стремится к сближению России и Украины, почему он отказался посетить мирную конференцию в Швейцарии, задается вопросом издание.

"Генеральный секретарь еще больше подорвал и без того ослабленный авторитет ООН, показав, что у нее двойные стандарты, когда дело доходит до осуждения гибели мирных жителей. Его действия по предоставлению Путину кислорода респектабельности, которого он так жаждет, возмутительны", - подчеркивает The Telegraph.

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Гутерриш занимает пост генерального секретаря уже семь лет, и его необходимо заменить, чтобы сохранить хоть каплю доверия к ООН, подчеркивается в статье.

Визит Гутерриша в Россию

Как писал УНИАН, генсек ООН прибыл с визитом в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Также он намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине. Издание Тelegraph писало, что такой ход событий стал большим разочарованием для тех, кто ожидал, что Россия за свои военные преступления и вторжение в Украину станет международным изгоем.

В МИД Украины раскритиковали Гутерриша за решение поехать в Россию, в то время, как он отказался от участия в "саммите мира" в Швейцарии относительно войны в Украине.

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