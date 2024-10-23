В частности во время своего визита генсек ООН планирует поговорить с Путиным о восстановлении безопасного судоходства в Черном море.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Также он намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине.

В частности журналист "Укринформ" спросил у заместителя спикера генсека ООН Фархана Гака, что именно Гутерриш хочет донести президенту РФ Владимиру Путину во время их встречи, на что он ответил:

"Что касается вашего вопроса о встрече с президентом Путиным, то генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН".

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По словам Гака, генсек ООН продолжит свои действия по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, которое является важным для "глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для наиболее уязвимых стран по всему миру".

В то же время заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер осудил такой визит Гутерриша и назвал его позором для свободного мира. В частности во время своего прибытия генсек попробовал российский каравай.

"Генеральный секретарь ООН - позор свободного мира. Он отказался от приглашения Украины на переговоры, но позволяет Путину приглашать себя и, конечно же, приезжает. Он отказывается возмущаться по поводу террористов "Хезболлы", Ирана, ХАМАСа, но почти ежедневно возмущается Израилем. Зачем нам такой генеральный секретарь ООН? Зачем такая ООН? Почему там представлены ценности, имеющие все меньше общего с ценностями свободного мира? Когда же наш канцлер и наш министр иностранных дел скажут, что мы больше в этом не участвуем?" - возмутился Ронцхаймер.

Визит Гутерриша в Россию - что известно

Как писал УНИАН, генсек ООН на этой неделе встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Издание Тelegraph писало, что такой ход событий стал большим разочарованием для тех, кто ожидал, что Россия за свои военные преступления и вторжение в Украину станет международным изгоем.

Также на этот визит отреагировали и в МИД Украины. Там раскритиковали Гутерриша за решение поехать в Россию, в то время, как он отказался от участия в "саммите мира" относительно войны в Украине.

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