В Москве не учли, что антизападные настроения не являются автоматически пророссийскими.

Саммит БРИКС в России внешне стал политическим триумфом Владимира Путина. На самом деле он продемонстрировал миру пределы попыток Москвы создать антизападный альянс.

Издание The Times пишет, что Путин мог использовать свою трибуну, чтобы заявить, что группа представляет альтернативное видение глобального порядка, а присутствие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который проигнорировал приглашение на первый мирный саммит в Киеве, и президента Турции Эрдогана, члена НАТО, сыграло на руку Кремля.

Однако большинство существующих и потенциальных членов, разделяя желание видеть мир, в котором не доминируют западные ценности и интересы, не заинтересованы в прямом противостоянии с Западом. Кроме того, хотя Путин и заявил, что 34 страны заинтересованы в более тесных отношениях с БРИКС, но единственными членами, вступившими в организацию стали Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Даже страны, которые находились под влиянием Москвы, как Армения и Казахстан, отказались.

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Путин, конечно, во многом выиграл от этого: многие страны готовы закрывать глаза на нарушение санкций, нанимать российских наемников или покупать дешевую нефть, но это не более чем транзакционный процесс, который Путин не контролирует.

"Путин не понимает или не хочет признать, что недовольство Западом не делает вас пророссийским", - отметил русский эмигрант, имеющий тесные связи с Кремлем.

Вместо этого ему приходится покупать поддержку своих союзников. Кремлю пришлось умиротворять Тегеран, погубив хорошие отношения с Израилем. Пекин заставил Москву согласиться на невыгодные энергетические сделки и, если сообщения о связях Путина с миллиардером Илоном Маском правдивы, то президент РФ был вынужден попросить его, в качестве одолжения главе Китая, не расширять спутниковый интернет Starlink на Тайвань. Даже Пхеньян, который когда-то был отчаянным государством-изгоем, может вести дела с Москвой на равных.

Ирония заключается в том, что и Запад, и Кремль переоценивают единство антизападных сил. К примеру, Путин не смог добиться прогресса по своим ключевым приоритетам. Одним из них является "дедолларизация" - если Китай поддерживает эту идею, то Бразилия и Индия относятся к ней скептически.

Путин тщетно пытался добиться поддержки войны России против Украины. Лучшее, что он смог сделать, - это сказать в заключительной речи, что "все привержены тому, чтобы конфликт закончился как можно скорее и мирным путем". Но Китай и Индия дистанцировались от агрессивной риторики Путина и косвенно поддержали идею прекращения войны путем переговоров.

У каждой страны своя повестка дня, и она безжалостна в ее реализации. Пекин не хочет поражения Путина в Украине, но и не готов рисковать из-за него вторичными санкциями. Москва отчаянно надеется, что Китай не втянет ее в войну против Тайваня. Пхеньян и Тегеран будут вооружать Россию, но за деньги.

Альтернативная система международных платежей РФ - послдение новости

Кремль намерен создать новую систему международных банковских платежей на базе БРИКС, чтобы обойти действующую глобальную финансовую систему. План Москвы заключается в том, чтобы создать сеть коммерческих банков, через которые можно будет проводить международные платежи в местных валютах.

Кроме того Москва хочет создать на базе БРИКС центры торговли ключевыми товарами - нефтью, природным газом, зерном и золотом.

Издание Bloomberg писало, что планы Москвы о создании альтернативной системы междкнародных платежей лишь фантазия. США в кризисные моменты помогают деньгами союзникам, чтобы поддержать их финансовую систему. Зато Китай не способен обеспечить юанями даже одну Россию.

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