Решение чиновника уже раскритиковали.

Мэр Лондона Садик Хан отказался отправить в Украину автомобили, подлежащие утилизации в рамках городской программы Ulez, пишет The Daily Telegraph.

Еще в сентябре передать часть старых автомобилей Украине Лондону предложил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что автомобили могли бы использоваться в "различных спасательных и транспортных функциях".

Однако, в начале декабря мэр Лондона написал ответное письмо Кличко, в котором был отказ. По его словам, такие поставки противоречили бы законодательству, так как программа утилизации Ulez должна приносить пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точек зрения".

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Такое решение Хана раскритиковали оппозиционная Консервативная партия и волонтерские организации, занимающиеся помощью Украине.

Отказ назвали "абсурдным", ведь помощь Украине "отвечает интересам всех лондонцев и мирового сообщества".

Помощь Украине - заявление Байдена

Напомним, на днях президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи на 200 миллионов долларов.

Он подчеркнул, что предоставил разрешение об изъятии вооружения и техники из запасов Министерства обороны США на соответствующую сумму.

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