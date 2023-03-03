Российских сил на оккупированной части Молдовы, не достаточно для эффективных наступательных действий с приднестровского направления.

Потенциальные мобилизованные начали активно выезжать с территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики"(ПМР).

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов "Укринформу". "Имеющегося контингента российских сил в так называемой ПМР, а на самом деле оккупированной части Молдовы, недостаточно для эффективных наступательных действий с приднестровского направления на Украину. Но относительно провокаций-они возможны", - отметил он.

Юсов добавил, что не секрет, что "ответ на подобные провокации будет и будет решительным".

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Он отметил, что власти Молдовы предостерегали от нарушений законодательства, поэтому население Приднестровья и военные с российским гражданством, хорошо знают о последствиях.

Юсов подчеркнул, что военные на территории ПМР знают, как действовать в случае призыва Кремля начать провокации, "именно поэтому сегодня потенциальные мобилизованные активно выезжают с территории Приднестровской Молдавской Республики".

Ситуация в Приднестровье

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье нужно демилитаризовать, поскольку дальше уже нельзя игнорировать реальную опасность эскалации военных или гибридных операций на этой территории.

В Приднестровье с 1995 года оперативная группа российских войск со штаб-квартирой в Тирасполе. Сейчас насчитывает около 1700 человек. Не имеет ударной направленности. Комплектуется за счет местных жителей.

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