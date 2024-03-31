В книге описан внезапный ракетный удар по Штатам и дальнейшие события.

Американская журналистка, писательница и финалист Пулитцеровской премии 2016 года Энни Якобсен описала вероятный сценарий ядерной войны в своей новой книге, которая так и называется: "Ядерная война: сценарий".

Как пишет The Guardian, сценарий основан на известных фактах, касающихся мировых ядерных арсеналов, систем и доктрин. Все эти факты являются достоянием общественности, но Якобсен считает, что общество игнорирует их, несмотря на то (или из-за того), насколько они шокирующие.

Согласно описанному в книге сценарию, Северная Корея, возможно, убежденная в том, что на нее вот-вот нападут, наносит внезапный ракетный удар по США, что заставляет Вашингтон ответить залпом из 50 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III. Они нацелены на оружейные объекты и командные центры Северной Кореи, но для того, чтобы достичь намеченных целей, ракеты должны пролететь над Россией, поскольку у них нет дальности, чтобы использовать какой-либо другой маршрут.

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"Прекрасно осознавая опасность просчета, президент США пытается связаться со своим российским коллегой. Но эти двое мужчин и страны, которыми они управляют, не ладят друг с другом, и он терпит неудачу. Что еще хуже, хитрая российская спутниковая система раннего предупреждения "Тундра" преувеличила масштаб американского залпа, и из своего сибирского бункера российский президент отдает приказ о полномасштабном ядерном ударе по США", - пишет издание.

Отдельно писательница акцентирует в книге на том, что у президента США было бы несколько минут, чтобы принять решение, если бы американские системы раннего предупреждения сигнализировали о приближающемся нападении.

"В конечном счете, только президенты могут принять решение, и как только оно будет принято, никто не имеет права его блокировать. Это называется единоличной властью, и это почти наверняка самый пугающий факт в современном мире. Это означает, что каждый из горстки людей способен уничтожить мир за несколько минут, ни с кем не советуясь", - пишет The Guardian.

Напомним, ранее сообщалось, что на днях Северная Корея заявила, что успешно испытала твердотопливный двигатель для своей гиперзвуковой ракеты, которая имеет новый тип средней дальности. Там заявили, что прогресс в разработке более мощной ракеты предназначен для ударов по удаленным целям Соединенных Штатов Америки в регионе, передает The Washington Times.

Отмечалось, что гиперзвуковая ракета является одной из многих высокотехнологичных систем оружия, которую лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал представить в 2021 году, чтобы справиться с "углублением враждебности со стороны США".

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