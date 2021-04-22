Российский лидер живет в своем воображаемом мире, где украинцы вообще не имеют собственного общества, взглядов, эмоций или желаний, а лишь выполняют чьи-то команды.

Семь лет назад канцлер Ангела Меркель пыталась вести переговоры с российским лидером о конце войны в Украине. Позже, сломавшись, она сказала тогдашнему президенту США Бараку Обаме о Владимире Путине: "Он живет в параллельном мире". Так оно и до сих пор.

Об этом пишет Rzeczpospolita. Во время ежегодного обращения Путин предложил следующее: за новое соглашение о ядерном разоружении он хочет Беларусь и Украину в российской сфере влияния. Правда, он ничего не сказал о том, как именно собирается распространить свою власть на Киев, который уже 7 лет ведет с ним войну. Но учитывая общее состояние мнений кремлевской элиты, можно представить себе этот процесс.

"Навязывание его воли украинцам Путин поручает Вашингтону. Только с ним он собирается чертить на картах границы своей империи. Москва признает лишь большие державы, а малые должны повиноваться. Вашингтон должен был бы просто отдать приказ своим "империалистическим прихвостням" в Украине, чтобы поклонились Владимиру Путину. По его мнению, этого вполне хватит", - говорится в статье.

Читайте такжеFinancial Times: Стягивание войск к Украине – это больше, чем попытка Кремля отвлечь внимание от бед РоссииРоссийский лидер считает, что украинцы сами из себя ничего не представляют. У них нет собственных стремлений, взглядов, эмоций. Они лишь выполняют приказы. Людьми в определенной степени он признали лишь тех, кто выкрикивает пророссийские лозунги.

"Такие понятия, как" общество", "общественные движения" или даже "спонтанность" для него чужды. Все заранее запланировано могущественными силами, которые скрывают свою идентичность. Наверное, ему было бы хорошо среди сторонников QAnon или избирателей Дональда Трампа", - говорится в статье.

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Перевод: Лесь Дымань