С марта Румыния и Болгария смогут пользоваться преимуществами Шенгена на воздушных и морских путях.

Румыния и Болгария достигли соглашения с Австрией о присоединении к Шенгенской зоне с открытыми границами по воздуху и морю с марта 2024 года, а переговоры о сухопутных границах продолжатся в следующем году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Румынии.

"С марта румыны смогут пользоваться преимуществами Шенгенской зоны на воздушных и морских путях", - сказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. "Я убежден, что в 2024 году мы завершим переговоры и по сухопутным границам".

Австрия выступила против расширения безвизовой Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию на встрече министров внутренних дел Европейского Союза год назад, заявив, что уровень нелегальной иммиграции все еще слишком высок и что обе страны должны сделать больше для ее предотвращения перед вступлением в Шенгенскую зону.

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После того, как они договорились об усилении мер безопасности на границах и заручились поддержкой других стран ЕС, Австрия частично уступила, предложив поэтапное вступление.

Шенгенская зона Европы - последние новости

Ранее президент Румынии заявил, что "шенген" больше не функционирует, поскольку многие государства, в том числе в Центральной Европе, закрыли свои границы из-за миграции

Венгрия угрожала наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону Европы, если она не отменит решение о повышении платы за транзит российского газа по своей территории.

В Шенгенскую зону открытых границ в настоящее время входят 23 из 27 стран-членов блока, а также Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия, которые не входят в ЕС.

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