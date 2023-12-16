Будапешт угрожает заблокировать распространение Шенгенской зоны на Болгарию.

Венгрия наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону Европы, если она не отменит решение о повышении платы за транзит российского газа по своей территории. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы ясно дали понять болгарам, что если они будут продолжать это в течение длительного времени, если они будут угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии в течение длительного времени, тогда мы наложим вето на их вступление в Шенген", - сказал Сиярто.

По словам Сиярто, действия Болгарии противоречат европейским нормам и угрожают безопасности поставок газа не только в Венгрию, но также в Сербию и Северную Македонию.

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Петер Сиярто отметил, что на следующей неделе будет рассматриваться решение о членстве Болгарии в Шенгене, "поэтому они внезапно начали всячески пытаться отменить этот закон". "Если он будет отменен, мы также отзовем наше решение по вето", – сказал министр.

Венгрия применяет право вето в ЕС

Как писал УНИАН, Венгрия не стесняется использовать право вето при голосованиях за ключевые решения Европейского союза, чтобы добиться того, что ей нужно.

На этой неделе Будапешт заблокировал сразу два ключевых решения ЕС - о выделении Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в следующие четыре года, а также о пересмотре бюджета ЕС. Такими действиями Венгрия добивается разморозки дотаций из бюджета ЕС, которые она перестала получать из-за подозрений в коррумпированности и антидимекратичности венгерского правительства.

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