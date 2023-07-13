Обе страны также сообщили о ряде соглашений и обменялись визитами делегаций высокого уровня.

Учебный корабль флота РФ "Перекоп" с курсантами прибыл на Кубу. По сообщению Prensa Latina, во время четырехдневного визита российские моряки "проведут широкий спектр мероприятий", а представителям кубинской общественности будет предоставлена ​​возможность совершить экскурсию по кораблю.

Это первый официальный визит российского военного корабля на Кубу за многие годы — и еще один признак восстановления отношений между двумя союзниками времен "холодной войны", пишет CNN.

В то время как вторжение России в Украину привело к повсеместному остракизму первой, кубинское правительство все чаще защищает Москву.

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Обе страны также сообщили о ряде соглашений и обменялись визитами делегаций высокого уровня. Сделки включают разрешение России арендовать землю на Кубе на срок до 30 лет, развивать пляжные туристические объекты недалеко от Гаваны, открыть супермаркет с российскими продуктами и поставлять на остров крайне необходимое топливо.

По словам старшего научного сотрудника Института энергетики Техасского университета Хорхе Р. Пиньона, с начала войны Россия отправила на Кубу больше нефти, чем когда-либо со времен распада СССР. В 2023 году Россия поставила нефти примерно на 167 миллионов долларов.

На протяжении большей части холодной войны Куба и бывший СССР поддерживали тесные связи. Советский Союз разместил на острове тысячи дипломатов, шпионов и военных советников, а также построил посольство в Гаване.

Но после распада Советского Союза Куба потеряла своего основного торгового партнера и погрузилась в глубокую экономическую депрессию. С тех пор кубинцы относятся к своей некогда близости с РФ либо с глубокой ностальгией, либо с пренебрежением.

Нефть была важнейшим спасательным кругом для нуждающейся в деньгах Кубы, поскольку ее нехватка в 2023 году привела к многодневному ожиданию заправки автомобилей по всему острову.

Несмотря на высокую цену войны в Украине и экономические санкции, российские официальные лица заявляют о своей приверженности Кубе.

Россия возродила советский центр шпионажа на Кубе

Как сообщало издание The Insider, Россия возобновила работу шпионский центра на Кубе, официально закрытого Путиным еще в 2001 году. Сейчас на остров перебрасывают специалистов по "прослушке" из российского ГРУ.

Первые сообщения о новом этапе сотрудничества России и Кубы в вопросе шпионажа за США появились в июле 2014 года. Тогда начали восстанавливать работу радиоэлектронного центра (РЭЦ) "Лурдес" в предместьях Гаваны.

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