Накануне сообщалось, что Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Новая межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-19 Северной Кореи, судя по всему, является полной или частичной копией российский ракеты "Ярс". К такому выводу пришли в Defence Express после анализа опубликованных фото ракеты.

"Речь идет о трехступенчатой ​​твердотопливной ракете, которая запускается с мобильной пусковой установки и имеет ряд аналогичных технологических решений", - говорится в публикации.

Отмечается, что обнародованные снимки раскрыли использование аэродинамических тормозов для отвода ступени после разделения, а также использование нескольких миниатюрных двигателей по периметру главного блока вывода.

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"На фото можно оценить сварные швы. А также предположить, что КНДР получила от РФ технологии создания боевых блоков с раздельными боевыми частями с индивидуальным наведением", - отметили в Defence Express.

Указывается, что, скорее всего, Hwasong-19 является увеличенной версией Hwasong-18.

Новая межконтинентальная баллистическая ракета КНДР

Напомним, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) накануне президентских выборов в США.

Сообщалось, что ракета оставалась в воздухе дольше, чем любая другая, запущенная режимом Ким Чен Ына. По данным Министерства обороны Японии, предполагаемая МБР летела более 85 минут, пролетев около 621 мили, а также достигнув высоты более 4300 мил.

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