Среди россиян, которым было предоставлено сербское гражданство, 11 являются действующими или бывшими руководителями российских оборонных компаний, подпадающих под санкции.

Новое расследование показало, что сербские власти выдавали большое количество паспортов российским элитам, связанным с Кремлем, с начала войны в Украине.

Ссылаясь на правительственные данные, Important Stories сообщает, что с начала 2022 года по апрель 2025 года Сербия предоставила гражданство более чем 330 людям, обосновывая это тем, что они "в интересах республики", сообщает Schengen.News.

"Из тех, кому было предоставлено гражданство в этот период, 204 являются гражданами России. Однако внимание привлекло то, что многие из получателей имеют тесные связи с российскими спецслужбами, государственными корпорациями, олигархами и являются союзниками Путина, среди прочих", - сказано в статье.

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Отмечается, что у ЕС есть соглашение о либерализации визового режима с Сербией. Это означает, что сербские паспорта предлагают безвизовый доступ в блок, что делает их очень привлекательными для россиян, в частности для элиты, бизнесменов и лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Принимая во внимание профили бенефициаров, сейчас высказываются опасения, что связанные с Кремлем лица используют сербские паспорта в качестве нового бэкдора для въезда в ЕС и потенциально подвергают риску безопасность блока.

Согласно данным, предоставленным в расследовании, ни один из россиян, получивших сербский паспорт в течение вышеупомянутого периода, не входит в санкционные списки ЕС:

"Это означает, что, несмотря на их связи с Кремлем, они получают неограниченный доступ в Шенгенскую зону по сербскому паспорту".

Среди россиян, которым было предоставлено сербское гражданство, 11 являются действующими или бывшими руководителями российских оборонных компаний, подпадающих под санкции. Сообщается, что один получатель был главным охранником Владимира Путина и служил в подразделении ФСБ.

Девять бенефициаров являются действующими или бывшими руководителями банков, подпадающих под санкции. В список лиц, получивших сербское гражданство, также вошли спортивные деятели и чиновники, а также российские специалисты в области информационных технологий и другие.

Важно, что Комиссия ЕС выразила обеспокоенность по поводу предоставления Сербией гражданства россиянам еще в 2023 году и уже предупредила страну о необходимости принятия соответствующих мер.

Обеспокоенный потенциальными рисками безопасности в блоке, представитель Комиссии ЕС заявил, что Сербии следует согласовать свою визовую политику и не предоставлять гражданство гражданам России по ускоренной процедуре.

Кроме того, Еврокомиссия пригрозила Сербии приостановлением безвизового режима, если предоставление гражданства по инвестиционным схемам будет сочтено представляющим повышенный риск для общественной и внутренней безопасности государств-членов ЕС.

Бизнес российских олигархов в ЕС

Согласно исследованию издания The Insider, близкие к правителю РФ Владимиру Путину миллиардеры продолжают зарабатывать на экспорте товаров на Запад, минуя санкции. Для этого они используют лазейку, которая позволяет компаниям работать на рынках ЕС, если доля акций у попавших под санкции бизнесменов составляет менее 50%. В частности, миллиардные прибыли от торговли с ЕС получают самые одиозные российские олигархи - Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

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