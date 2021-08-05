Северный флот ВМФ РФ не раскрыл причины инцидента.

Российская атомная подлодка "Орел" потеряла ход во время прохода через территориальные воды Дании.

Как сообщает The Barents Observer, инцидент произошел 30 июля. Судно начало дрейфовать, два других корабля ВМФ РФ пришли ему на помощь.

Отмечается, что "Орел" осуществлял переход из Санкт-Петербурга в составе группы с буксиром "Алтай" и ракетным эсминцем "Вице-адмирал Кулаков". Проблемы у "Орла" возникли в оживленных водах Дании, возле города Орхус.

Датский флот всегда внимательно следит за переходом кораблей РФ через свои территориальные воды. 30 июля российскую группу сопровождало патрульное судно HDMS Diana. В Facebook команда "Дианы" назвала ситуацию с российскими кораблями "драматической".

"Эскорт из Балтийского моря войдет в историю как драматический и захватывающий, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейора, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - говорится в сообщении датских ВМС.

Датчане видели, что экипаж подлодки вышел на палубу в спасательных жилетах. Российский буксир "Алтай" бросил троссы и подготовлся к буксировке огромной сумбарины. Датский флот предложил помощь, но россияне от нее отказались.

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ВМФ РФ не стали публиковать какую-либо информацию о причинах инцидента.

Отмечается, что "Орел" - одна из трех последних атомных субмарин проекта "Антей" (по классификации НАТО - Oscar-II class), находящихся в составе Северного флота. Она была построена около 30 лет назад, несет ракетное, торпедное и минное вооружение. К этому же классу подлодок относилась печально известная подлодка "Курск", потерпевшая крушение в 2000 году.

Автор: Дмитрий Захаров