По словам Пола Юнсона, нынешние вызовы безопасности являются крупнейшими со времени окончания Второй мировой войны.

Кремль осознает, что Россия проиграет войну, если нападет на страны-члены Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение в интервью Bild высказал министр обороны Швеции Пол Юнсон.

По его словам, несмотря на то, что власти взяли курс на конфронтацию с Россией, общественная поддержка членства в НАТО в стране по-прежнему очень высока и составляет почти 70%.

"Конечно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО - это следствие поведения России. ... Если у России была одна цель в отношении Швеции и Финляндии, то она заключалась в том, чтобы не допустить нашего вступления в НАТО", - подчеркнул чиновник. Видео дня

При этом, отвечая на вопрос, когда Россия нападет на территорию НАТО, он отметил, что "это явно не неизбежно". При этом необходимо понимать "несколько вещей относительно России".

"Во-первых, мы имеем дело с Россией, которая готова пойти на серьезные политические и военные риски. ... Мы также должны понимать, что Россия имеет большие амбиции по реорганизации своих вооруженных сил. ... Лучшее, что мы можем сделать для поддержания мира в Европе, - это сделать НАТО сильным и сосредоточиться на сдерживании и обороне", - считает Юнсон.

Он утверждает, что сейчас речь идет не о создании паники, а о привлечении внимания общественности к тому факту, что "условия безопасности, с которыми мы сталкиваемся, являются самым большим вызовом со времени окончания Второй мировой войны".

"У нас есть НАТО не для того, чтобы выиграть эту войну. У нас есть НАТО, главная цель которого - предотвратить войну... Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и внутри НАТО", - резюмировал шведский министр.

Военная поддержка Швеции Украины - последние новости

В начале июня стало известно, что Швеция предоставляет Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C. Стоимость одной машины составляет примерно 400 миллионов долларов.

Самолет оснащен сразу двумя радиолокационными станциями, и одна из них способна "видеть" в 1,5 раза дальше, чем предыдущая версия.

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