Кремль осознает, что Россия проиграет войну, если нападет на страны-члены Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение в интервью Bild высказал министр обороны Швеции Пол Юнсон.
По его словам, несмотря на то, что власти взяли курс на конфронтацию с Россией, общественная поддержка членства в НАТО в стране по-прежнему очень высока и составляет почти 70%.
"Конечно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО - это следствие поведения России. ... Если у России была одна цель в отношении Швеции и Финляндии, то она заключалась в том, чтобы не допустить нашего вступления в НАТО", - подчеркнул чиновник.Видео дня
При этом, отвечая на вопрос, когда Россия нападет на территорию НАТО, он отметил, что "это явно не неизбежно". При этом необходимо понимать "несколько вещей относительно России".
"Во-первых, мы имеем дело с Россией, которая готова пойти на серьезные политические и военные риски. ... Мы также должны понимать, что Россия имеет большие амбиции по реорганизации своих вооруженных сил. ... Лучшее, что мы можем сделать для поддержания мира в Европе, - это сделать НАТО сильным и сосредоточиться на сдерживании и обороне", - считает Юнсон.
Он утверждает, что сейчас речь идет не о создании паники, а о привлечении внимания общественности к тому факту, что "условия безопасности, с которыми мы сталкиваемся, являются самым большим вызовом со времени окончания Второй мировой войны".
"У нас есть НАТО не для того, чтобы выиграть эту войну. У нас есть НАТО, главная цель которого - предотвратить войну... Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и внутри НАТО", - резюмировал шведский министр.
Военная поддержка Швеции Украины - последние новости
В начале июня стало известно, что Швеция предоставляет Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C. Стоимость одной машины составляет примерно 400 миллионов долларов.
Самолет оснащен сразу двумя радиолокационными станциями, и одна из них способна "видеть" в 1,5 раза дальше, чем предыдущая версия.
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