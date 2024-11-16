Этот политик быстро стал одной из самых влиятельных фигур с самого начала предвыборной кампании Трампа.

Адвокат Борис Эпштейн, который координировал защиту в уголовных делах Дональда Трампа, предложил новоизбранному президенту свою кандидатуру на должность спецпредставителя Белого дома по российско-украинской войне.

Об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники. Издание сообщило, что Эпштейн родился и вырос в РФ и не имеет опыта во внешней политике. Он даже рассказывал, что у него есть родственники и в Украине и в РФ.

По данным источников, несколько человек в команде Трампа были шокированы идеей назначения Эпштейна на такой деликатный дипломатический пост. При этом сам Трамп, по данным издания, воспринял это предложение заинтересованно. Он не отверг предложение, но и не согласился с ним.

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В команде Трампа есть те, кто презирает Эпштейна, но нет никого, кто на данный момент усомнился бы в уровне его влияния. Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур еще с начала президентской кампании, несмотря на то, что не играл в ней официальной роли. Он в том числе формирует часть информации, которую получает Трамп.

Политика Дональда Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин серьезно недооценивают друг друга, и это несет в себе масштабные риски для Украины, сказал бывший руководитель британской разведки сэр Алекс Янгер.

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Трамп имеет более утонченную позицию относительно войны в Украине, чем ему приписывают. Немецкий лидер не верит, что Трамп пойдет на кулуарные договоренности с Путиным.

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