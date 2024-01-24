Весьма вероятно, что власти России хотят усмирить антивоенную оппозицию, отметили в Минобороны Британии.

В РФ рассматривают меры по конфискации активов и имущества россиян, выступающих против войны, которую российские оккупанты развязали в отношении украинцев.

В России стремятся полностью запретить критику войны, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, 22 января российская Государственная дума (нижняя палата парламента) обсуждала закон о конфискации финансовых активов, в том числе имущество тех россиян, которые открыто критикуют российскую армию или "специальную военную операцию" (так Россия называет захватническую войну против Украины).

"Весьма вероятно, что это законодательство направлено на сдерживание и усмирение антивоенной оппозиции. Крайний закон в сочетании с мерами против "иностранных агентов", предположительно, призван полностью ограничить критику войны", - отмечается в сообщении.

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Стоит отметить, что несколько известных российских писателей и музыкантов были заключены в тюрьму в последние месяцы за критику войны. В июле 2022 года российский диктатор Владимир Путин одобрил изменения в закон об иностранных агентах. Эти изменения вступили в силу 1 декабря 2022 года.

По данным российского правозащитного наблюдательного агентства "ОВД-Инфо", в 2023 году 217 человек и организаций были признаны "иноагентами".

По состоянию на 3 ноября 2023 года, согласно данным российского Министерства юстиции, всего в список иностранных агентов было внесено 707 имен. К этим "иностранным агентам" относятся независимые российские новостные издания и правозащитные организации, большинство из которых были вынуждены работать из-за пределов России.

В конце ноября 2023 года издание The Washington Post со ссылкой на доклад, который подготовлен на основе опросов и фокус-групп российского Евразийского центра Карнеги и независимой группы опросов "Левада-центр", писало, что россияне все больше устают от войны режима Владимира Путина против Украины, но расходятся во мнениях о том, какой вред она нанесла и как ее прекратить.

При этом, все наивные прогнозы о том, что народное недовольство, вызванное санкциями и ограничениями, наложенными военным временем на повседневную жизнь, приведет к падению режима Путина, не оправдались.

Большинство россиян убеждены, что Россия заплатила такую высокую цену во время войны, что не должна отказываться ни от одной из оккупированных ею территорий Украины, а Путин намерен заставить Киев согласиться с захватом земель. 68% россиян поддерживают продолжение войны, 22% категорически выступают против прекращения огня при любых обстоятельствах. Столько же, около 20%, решительно выступают против войны, и эта цифра не изменилась с момента вторжения в феврале 2022 года.

Большинство россиян - 72% - поддерживают мирные переговоры, но только 19% готовы пойти на уступки Украине ради мира. В опросах, приведенных в докладе, приняли участие 1 600 человек.

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