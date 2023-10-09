В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

Россия использует нападение террористов ХАМАСа на Израиль для масштабной провокации против Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАСу захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

В разведке отметили, что следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

"В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ. Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырового, который недавно сбежал в Москву", - говорится в сообщении.

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В ГУР отметили, что очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров.

Фейки от РФ об Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что россияне вбрасывают в информационное пространство информацию о якобы использовании боевиками ХАМАСа западных образцов оружия, якобы проданных Украиной. В состоянии отметили, что российский пропагандист Владимир Соловьев показал какое-то сомнительное видео как якобы доказательство.

В то же время в Страткоме считают, что за атакой ХАМАСа на Израиль могут стоять террористы из РФ. В продемонстрированной фейковой информации от Соловьева отмечается, что якобы израильские солдаты задержали террористов с оружием из Украины.

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