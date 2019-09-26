В НАТО ответили на предложение России ввести мораторий на размещение ракет

Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729, отметили в НАТО.

НАТО отвергло предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Эта инициатива "не заслуживает доверия", заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, передает dw.com.

Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), отметили в НАТО. Перед переговорами необходимо уничтожить ракеты таким образом, чтобы это можно было проверить, подчеркнули в НАТО.

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Президент РФ Владимир Путин в середине сентября направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести подобный мораторий, сообщает издание "Коммерсант". По его данным, подобные послания получили и государства, не входящих в альянс, в том числе Китай.

Как сообщал УНИАН, 3 августа президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 августа завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данное соглашение прекратило свое действие.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ был призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещал США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.