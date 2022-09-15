Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки станут "стороной конфликта" в войне, если передадут Вооруженным силам Украины ракеты большей дальности.
Ее цитируют российские пропагандисты.
"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта", - сказала она.
По словам Захаровой, в этом случае они должны будут "адекватно реагировать" на действия Соединенных Штатов.
Как сообщал УНИАН, ранее в статье The Wall Street Journal появилась информация о том, что Киев передал Соединенным Штатам Америки список вооружения, которое понадобится Вооруженным Силам Украины для продолжения контрнаступления в следующем году.
В него вошли 29 видов различных систем вооружения и боеприпасов, в том числе танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты для Himars и ракетные системы ATACMS.
Как известно, сейчас украинская армия использует для ударов по российским позициям ракеты для HIMARS дальностью до 80 километров. Ракеты ATACMS имеют дальность 300 километров.