Интерес Москвы в этом мероприятии заметно упал, заявила Захарова.

Россия в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова в среду, цитирует российский Интерфакс.

Она заявила, что "российские официальные лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности по различным причинам участие принимать не будут".

"Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность"", - подытожила Захарова.

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По ее словам, "интерес Москвы в этом мероприятии заметно упал".

"Мы знаем, что и в других незападных столицах испытывают примерно то же самое, что и мы. При желании организационный комитет способен в короткие сроки выправить образовавшийся крен, но это уже вопросы к ним", - ответила Захарова.

Накануне Песков подтвердил, что Путин не намерен участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как писал УНИАН, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германии надо поставлять Украине "нечто большее, чем просто шлемы".

Он выступил за "стратегию разумного сдерживания" России.

Решение Кремля отказаться от обсуждения вопросов безопасности с Западом следует после серии безрезультатных для РФ переговоров с ЕС и США по "гарантиям безопасности" по Украине и НАТО.

Сейчас Россия сосредоточила более 100 тысяч военных вокруг Украины, которые, как считает международное сообщество, она может привлечь к полномасштабному нападению.

Чтобы не допустить новые боевые действия на территории Восточной Европы, страны ЕС, США и Британия разработали инструменты по сдерживанию аппетитов Москвы. Кроме того, ряд государств согласился поставлять Вооруженным Силам Украины оружие.

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