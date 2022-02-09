Он призвал не делать поставки оружия определяющим фактором солидарности Германии с Украиной.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в ответ на позицию Германии по поставкам оружия Украине в условиях растущей российской агрессии заявил, что Киеву нужно нечто большее, чем просто шлемы.

Такую позицию глава MSC высказал во время общения с зарубежными журналистами во вторник, цитирует Укринформ.

Ишингер считает целесообразным инструмент дипломатии в этих обстоятельствах. Однако этому также должно служить решение ФРГ повысить военное присутствие в странах Балтии и Восточной Европе.

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Военные должны вносить свой вклад с целью сдерживания, подчеркнул Ишингер.

Политик назвал это "стратегией разумного сдерживания".

"Отводить глаза и ничего не делать было бы приглашением для ведения войны", - отметил он.

Ишингер лично склоняется к мысли, что "было бы хорошо и правильно, если бы Федеративная республика Германия сделала бы чуть более, чем поставила только шлемы".

Пять тысяч шлемов, которые были предоставлены, не изменят баланс сил между армиями Украины и РФ, "но решающим является то, что в Москве усилится впечатление, что ЕС и НАТО в этом вопросе выступают единой силой", - подчеркнул председатель конференции.

В то же время он призвал не делать поставки оружия определяющим фактором преданности Германии НАТО и партнерству и солидарности с Украиной.

Германия, отметил дипломат, сделала больше, чем другие европейские партнеры для Украины. В частности, Ангела Меркель в 2014-15 годах взяла на себя ответственность остановить военное наступление и сесть за стол "минских" переговоров.

Новое правительство ФРГ было раскритиковано европейскими партнерами после неоднократных отказов страны поставлять оружие Украине в условиях растущей угрозы полномасштабного вторжения России.

Также страна блокирует поставки оружия немецкого производства Украине и союзникам по НАТО.

Вместо этого Берлин согласился передать Украине так называемое несмертоносное вооружение, в том числе 5 тысяч шлемов.

На фоне напряженной ситуации в Восточной Европе Германия заявила, что избрала дипломатический путь решения ситуации. По словам главы МИД Анналены Бербок, поставки оружия могут спровоцировать Россию на вооруженную атаку.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал объяснения Берлина "несправедливыми", но подчеркнул, что сотрудничество Украины с Германией не сводится только к этому вопросу. "Мы считаем, что есть более широкий простор для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства", - подытожил министр.

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