Россия и Китай усилили военно-техническое сотрудничество, - ISW

Россия отправляет в КНР подводные лодки, авиационные разработки и ракетные технологии, которыми ранее неохотно делилась с Пекином.

Россия и Китай продолжают развивать военно-техническое сотрудничество в различных направлениях.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), 10 сентября заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, что КНР оказывает российской оборонной промышленности "очень существенную" поддержку в обмен на секретные российские военные технологии.

По его словам, Китай не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать, развивать и диверсифицировать элементы российской военной машины". В ответ Россия отправляет в КНР подводные лодки, авиационные разработки и ракетные технологии, которыми ранее неохотно делилась с Пекином.

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Зато официальные лица КНР продолжают отрицать поддержку российских военных усилий и утверждают, что Китай остается "беспристрастным" в своей позиции относительно войны России в Украине.

Заявление Кэмпбелла прозвучало на фоне международных военно-морских учений "Океан-2024", которые сейчас проходят в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Их возглавляет Россия.

Накануне учений диктатор Владимир Путин обвинил США в давлении на Россию и КНР, что вызвало необходимость проведения совместных военно-морских учений.

Война в Украине - роль Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай стал решающим фактором в войне России против Украины. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Осло.

По его словам, Пекин обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует РФ.

При этом генсек НАТО обратился к Китаю с призывом: "Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России".

Столтенберг также предупредил, что постоянное разжигание Пекином войны в Украине может негативно сказаться на его интересах и репутации.

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