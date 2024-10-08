Меньше чем через две недели Молдова предстанет перед важным выбором - кроме голосования за президента республики, состоится референдум о внесении в Конституцию страны норм о европейской идентичности и необратимости европейского пути развития. Поэтому неудивительно, что Кремль активизировал усилия, чтобы не допустить такого сценария.

Я вернулся из поездки по районам Молдовы, и люди говорят, что им предлагают немалые деньги, чтобы не только они лично не голосовали за присоединение Молдовы к ЕС и против кандидатуры Майи Санду, но и агитировали к этому других. Отмечу, что далеко не все эти деньги берут (надеюсь, что таких людей большинство), однако давление очень сильное.

Чтобы представить, о каких суммах речь, можно вспомнить количество рекламных баннеров в поддержку пророссийских сил и нарративов на различных интернет-площадках. Это реклама не просто не из дешевых, речь об огромных средствах. У политиков, которых эта реклама "продвигает", таких просто нет. Это - российские деньги.

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И, к сожалению, пропаганда против нынешней власти результативна.

Дело в том, что многие люди даже не интересуются, правда это или нет. Просто принимают за чистую монету то, о чем им говорят эмиссары Илана Шора (беглого молдавского олигарха) и других прокремлевских партий. Один из примеров: гражданам обещают дешевый газ, если они выберут, кого надо, и проголосуют на референдуме, как надо. Кроме того, за пророссийские силы агитируют в церквях наши попы...

Если говорить о борьбе с такой пропагандой, которая финансируется за российские деньги, то были закрыты отдельные пророссийские сайты, но на этом наши правоохранительные органы остановились... Это - крайне плохо. Ведь они должны продолжать заниматься делом - предотвращать любое зарубежное вмешательство. Тем более, вмешательству государства-агрессора, которое убивает людей в соседней Украине.

Главный вопрос, который сейчас задают граждане: "Где результат?". Ведь правоохранители отчитываются, что что-то там нашли, но не видно системной работы, нет предотвращения того, что происходит. К примеру, было много шума с назначенным прокурором с американским опытом, но результата, к сожалению, ноль: думаю, что цифра в 130 тысяч (фигурантов дела о попытке подкупа избирателей) несколько завышена... Зато люди, заинтересованные в изменении демократического режима в Молдове, находят другие возможности продвигать свои идеи.

На мой взгляд, в этом есть вина не только России, но и действующей молдавской власти. Ведь половина общества недовольна ее деятельностью. К тому же, проевропейские силы - разобщены.

Поэтому, если у нас сейчас проевропейский курс, то в 2025 году, к сожалению, все может быть ровно наоборот. После парламентских выборов в Молдове, если на них победит прокремлевское большинство, здесь может повториться "грузинский сценарий" (с фактическим отходом от евроинтеграционного курса, усилением сотрудничества с РФ). И, к сожалению, есть большая вероятность, что это может произойти. В России есть люди, которые работают над этим.

Молдова очень интересует Москву в этом контексте, Кремль очень хочет получить здесь свою победу. И это - одна из наиболее важных задач, поставленная перед нашими поклонниками Путина.

Кирилл Моцпан,бывший депутат и экс-председатель Комиссии по национальной безопасности Молдовы