Трагический инцидент произошел в 2019 году.

В британском городе Бирмингем хирурги по ошибке убили двух близнецов в утробе матери. Врачи хотели спасти одного из младенцев, который мог выжить, но перепутали их. В итоге оба младенца погибли.

О трагическом случае пишет издание The Mirror.

Инцидент произошел еще в 2019 году. После этого медики разработали новый протокол, чтобы максимально уменьшить риски возникновения подобных ситуаций.

Сообщается, что британка была беременна близнецами. Медики выяснили, что у одного из них – задержка развития. В связи с этим врачи приняли решение пытаться спасти жизнь второго малыша.

Читайте такжеРоды принимали стюардессы: беженка из Афганистана родила прямо в самолетеОднако во время операции по прерыванию беременности произошло непоправимое – хирурги перепутали младенцев и по ошибке оборвали жизнь здорового ребенка.

Матери сказали, что здоровый малыш случайно умер в результате неудачной операции.

Главврач Бирмингемского женского и детского фонда здравоохранения Фиона Рейнольдс назвала инцидент "роковой ошибкой":

"После этого трагического случая немедленно было проведено полное и всестороннее расследование, и результаты были переданы семье вместе с нашими искренними извинениями и соболезнованиями".

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Автор: Катерина Шварц