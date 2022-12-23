Москва опасается гибели американских граждан в ходе боевых действий на украинской территории.

Риск прямого военного столкновения между США и Россией высок, поскольку Вашингтон ведет "прокси-войну" против Москвы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью российскому пропагандисткому госагентству ТАСС.

"Сегодня уже никто не скрывает истинных целей политики Белого дома в отношении нас. На всех телеканалах политкомментаторы говорят о необходимости активизации прокси-войны США против Российской Федерации", — заявил российский дипломат.

Такой "прокси-войной" Антонов считает текущую войну в Украине, которая ведется "по доверенности", т.е. "чужими руками". При этом особые опасения у российского руководства вызывают поставки в Украину высокотехнологичного американского оружия.

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В этом контексте российский посол упомянул анонсированную поставку ЗРК Patriot, для обслуживания которых, по его мнению, Украина не имеет специалистов. Антонов высказал предположение, что комплексы в Украине будут обслуживать американские специалисты или солдаты других стран НАТО.

"Patriot будут легитимными целями для ударов наших военных. А если погибнут американцы? Если они будут входить в состав экипажей? Какова будет реакция здесь, в Вашингтоне? (...) Подчеркиваем: риск столкновения между двумя великими державами высок", – заявил он.

По словам Антонова, Россия пытается донести до Запада свои опасения, однако все "сигналы тонут в море русофобии".

"Посольство по-прежнему вынуждено работать в атмосфере враждебности и недоверия. По вине местных правящих кругов, одержимых идеей закрепить за нами образ "международного изгоя", состояние российско-американского диалога сравнимо с ледниковым периодом", — считает дипломат.

По мнению Антонова, визит Владимира Зеленского в Вашингтон показал, что ни Белый дом, ни Киев "не готовы к миру".

Поставка комплексов Patriot в Украину

На этой неделе Владимир Зеленский совершил неанонсированный визит в Вашингтон, где провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

К визиту украинского гостя американская администрация приурочила объявление нового пакета военной помощи Украине. В него вошли, среди прочего, комплексы ПВО Patriot.

В Минобороны США пока не называют конкретные сроки поставки, поскольку сперва придется обучить украинские экипажи для этой техники. Это может занять "несколько месяцев".

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