Москва заявила, что Япония "теряет" контроль за оружием.

РФ пугает Японию "ухудшением двусторонних отношений" из-за поставки в США ракет для ЗРК Patriot. Об этом сообщает Reuters.

Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение Японии о предоставлении США ракет для систем Patriot будут иметь "серьезные последствия" для российско-японских отношений.

Издание отмечает, что отношения между Москвой и Токио, которые и раньше были сложными, значительно ухудшились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В частности, Япония присоединилась к своим западным союзникам во введении масштабных экономических санкций против РФ.

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На прошлой неделе Япония заявила о готовности отправить ракеты Patriot в Соединенные Штаты после пересмотра своих принципов экспорта вооружения – за 9 лет это станет первым капитальным пересмотром таких ограничений японского военного экспорта.

По данным издания, новый экспортный контроль Японии по-прежнему не позволяет ей поставлять оружие в страны, находящиеся в состоянии войны, однако может косвенно принести пользу Украине. Это связано с тем, что США получат дополнительные возможности для оказания военной помощи Киеву.

"Японская сторона теряет контроль над оружием, с которым Вашингтон теперь может делать все, что захочет... Нельзя исключать, что по уже апробированной схеме ракеты Patriot попадут в Украину", - цитирует Reuters Захарову.

Российская чиновница заявила, что такой сценарий "будет трактоваться как однозначно враждебные действия против России и приведет к тяжелым последствиям для Японии в контексте двусторонних отношений".

"Ранее в этом месяце Япония и Южная Корея подняли в воздух самолеты для наблюдения за совместными полетами китайских и российских бомбардировщиков и истребителей вблизи своих территорий", - отмечается в публикации.

Также говорится, что России и Японии еще предстоит решить вопрос, касающийся территориального спора, связанного с цепью тихоокеанских островов, известных в Японии как северные территории, а в России как Южные Курилы.

Еще до вторжения РФ в Украину Токио жаловался на усиление российского военного присутствия на островах, которые Советский Союз отобрал у Японии в конце Второй мировой войны.

Япония экспортирует ракеты к ЗРК Patriot

Как сообщал УНИАН, Япония согласилась передать США ракеты для комплексов Patriot. Японское правительство ослабило строгие правила экспорта оборонной продукции, что позволит осуществить первые поставки летальной техники уже в 2024 году.

Стоит отметить, что производство ракет для систем Patriot - достаточно длительный процесс, поэтому США не могут быстро изготовить новые ракеты на замену тем, которые были переданы Украине. Япония имеет собственное лицензированное производство этих ракет, и передаст определенное количество США, чтобы Пентагон мог и дальше передавать Украине именно американские ракеты, не ослабляя при этом противовоздушную оборону самой же Америки. То есть ракеты именно японского производства передавать Украине не планируется: они встанут на боевое дежурство в США.

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