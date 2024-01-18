Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на еще одну страну.
Как заявил Фишер в интервью Augsburger Allgemeine, в поле зрения российского президента уже некоторое время находится Молдова.
"У него (Путина - УНИАН) уже в поле зрения Молдова. Мы только в начале российских ревизионных войн. Путин хочет вернуть прежние советские территории", - отметил Фишер.
Бывший глава МИД Германии уверен, что Путин вряд ли нападет на одну из стран НАТО. По его словам, "война в Украине показала ему, что России будет трудно успевать за оружейными технологиями НАТО".
"Поэтому лучшее, что мы можем сделать для мира, - и я повторю это снова - массово перевооружиться. Никто не должен думать, что они могут атаковать территорию альянса", - отметил Фишер.
Россия угрожает странам Европы - последние новости
Страны Балтии активно поддерживают Украину после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Там неоднократно заявляли, что риск российской агрессии в отношении Литвы, Латвии и Эстонии очень высок, поэтому необходимо усилить обороноспособность.
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Российская Федерация будет нести угрозу всей Европе и в случае освобождения Украиной всех своих территорий.
Кроме того, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия может попытаться дестабилизировать ее страну весной 2024 года, когда стартуют предвыборные кампании перед президентскими выборами.