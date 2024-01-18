Бывший министр иностранных дел ФРГ уверен, что Путин нацелится на еще одну страну.

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на еще одну страну.

Как заявил Фишер в интервью Augsburger Allgemeine, в поле зрения российского президента уже некоторое время находится Молдова.

"У него (Путина - УНИАН) уже в поле зрения Молдова. Мы только в начале российских ревизионных войн. Путин хочет вернуть прежние советские территории", - отметил Фишер.

Бывший глава МИД Германии уверен, что Путин вряд ли нападет на одну из стран НАТО. По его словам, "война в Украине показала ему, что России будет трудно успевать за оружейными технологиями НАТО".

"Поэтому лучшее, что мы можем сделать для мира, - и я повторю это снова - массово перевооружиться. Никто не должен думать, что они могут атаковать территорию альянса", - отметил Фишер.

Россия угрожает странам Европы - последние новости

Страны Балтии активно поддерживают Украину после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Там неоднократно заявляли, что риск российской агрессии в отношении Литвы, Латвии и Эстонии очень высок, поэтому необходимо усилить обороноспособность.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Российская Федерация будет нести угрозу всей Европе и в случае освобождения Украиной всех своих территорий.

Кроме того, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия может попытаться дестабилизировать ее страну весной 2024 года, когда стартуют предвыборные кампании перед президентскими выборами.

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