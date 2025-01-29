Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который также является председателем Российского исторического общества, предложил обсудить возможный будущий раздел Украины с представителями Польши, Венгрии и Словакии. Но, конечно, в случае появления таких "диалогов", официальные представители вроде премьер-министров Виктора Орбана или Роберта Фицо задействованы в этом не будут. Ведь это может иметь для них серьезные политические последствия. В частности, со стороны европейских стран не только критика, а уже четкие обвинения в сотрудничестве с Кремлем и возможные финансовые ограничения.

Впрочем, к сожалению, предложения Нарышкина все равно несут опасность.

Фактически, с самого начала гибридной фазы войны России против Украины, начиная с 2014 года, Россия прорабатывала такую модель, этот сценарий в Крыму. Россияне пытались организовывать какие-то "круглые столы", "конференции" именно с привлечением представителей европейских стран, различных неправительственных западных организаций, так называемых историков и т.д., чтобы обосновать свое "право" на незаконную аннексию территории.

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Напомню, тогда еще живой российский политик Жириновский, да и другие представители российской власти, которые выступали "голосом" Кремля), призывали "поделить Украину" и вернуть "исторические земли" не только России, но и Польше, Венгрии, а Закарпатье также еще Румынии... И нельзя сказать, что эта модель совсем не сработала - приглашение РФ к различным "дискуссиям" с радостью принимали представители маргинальных политических течений и партий.

К примеру, в Крым после оккупации в 2014 году приезжали представители "Альтернативы для Германии", каких-то общественных организаций с названиями, где фигурирует слово "история", представители каких-то небольших общин, депутаты местных советов из стран ЕС и так далее.

То есть, в принципе, все это было уже.

Россия пытается играть в легитимизацию своих действий и повлиять на общественное мнение в европейских странах. Ничего нового здесь нет.

Часть населения в той же Венгрии или Польше (обычно представители старшего поколения) так же как россияне грезят имперским прошлым, хотят возвращения, расширения, реставрации "своих" империй. И это позволяет некоторым европейским политикам, как тот же Орбан, во время предвыборных кампаний использовать это. Кстати, именно поэтому он активно вмешивается во внутреннюю политику Украины относительно прав нацменьшинств, языковой политики и так далее. Ведь на это есть запрос части избирателей.

При этом, российская агентура в европейских странах активно поддерживает нужные РФ нарративы, распространяет и создает нужную информационную картинку. Кремль уже давно пытается вносить раздрай в европейское общество, чтобы склонить чаши весов на свою сторону, или по крайней мере изменить европейское общественное мнение на "не все так однозначно".

Итак, почему для России важно в очередной раз "поговорить" об "исторических землях" и "справедливом распределении" этих земель? Потому что резонанс. Потому что это позволит разгонять эту историю в том числе в европейских медиа. Мол, видите, "официальные" представители разных стран, ученые, эксперты участвуют в обсуждении этой темы, соответственно, соглашаются на то, что Россия действительно имеет какие-то права на эти территории. То есть, Россия будет тиражировать какие-то "выводы" и заявления псевдоэкспертов и псевдоаналитиков, чтобы укоренить в западных обществах мнение, что она имеет основания для шагов, которые делает. Хотя это абсолютно противоречит как международному праву, так и историческим фактам.

Максим Яли, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности