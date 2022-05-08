Окончательный текст ленд-лиза станет известен уже после того, как его подпишет президент США, однако львиная его доля включает вооружение, а остальное - финансирование, социально-гуманитарную помощь.

Ленд-лиз - это еще одно подтверждение решения Соединенных Штатов Америки быть партнерами Украины в этой победе.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

"Ленд-лиз - это еще одно подтверждение принятия решения в Белом доме, в Капитолии, что они принципиально хотят быть нашими партнерами в этой победе. Это принципиальный момент", - подчеркнул он.

Резников напомнил, что принятие Америкой решения вступить во Вторую мировую войну против Германии изменило ход истории.

"Тогда Черчилль убедил США, что они должны вступить в эту войну, а сегодня Владимир Зеленский убедил... Поэтому ленд-лиз, хоть и без отправки военных на территорию Украины...- это по сути участие в этой войне и настроенность на победу, ведь прагматизм американцев нам с вами известен. Они точно хотят одержать победу", - отметил министр.

Он добавил, что окончательный текст ленд-лиза станет известен уже после того, как его подпишет президент США.

Однако, по словам главы Минобороны, львиная его доля включает вооружение, а остальные - финансирование, социально-гуманитарную помощь, включая товарами двойного назначения.

"Но главное - это очень большой объем... Для них будет "маркой успеха", что именно это оружие воевало против армии, которая считалась второй армией мира", - считает он.

Министр уточнил, что Украина получила от США уже 3,4 млрд долларов помощи.

"30 млрд долларов ожидаемых денег на ленд-лиз, я думаю, что это будет серьезная помощь, потому что мы получим то, что нам нужно", - сказал Резников.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лизе для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

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