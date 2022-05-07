Награда включает $10 млн за данные о лидерах группы Conti и $5 млн за информацию, которая приведет к аресту любого, кто вступил с группой в сговор.

США предложили вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию о базирующейся в России группе вымогателей Conti, которую обвиняют в кибератаках по всему миру.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Reuters.

По оценкам ФБР, более 1000 жертв группы Conti заплатили вымогателям в общей сложности более 150 миллионов долларов, говорится в заявлении Прайса.

"Предлагая эту награду, Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность делу защиты потенциальных жертв программ-вымогателей по всему миру от эксплуатации киберпреступниками", - сказал он.

Награда включает 10 миллионов долларов за идентификацию или данные о местонахождении лидеров группы и 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту любого, кто вступил в сговор с Conti.

В прошлом году ФБР заявило, что Conti несет ответственность за атаки 16 медицинских сетей и служб быстрого реагирования в США. По словам Прайса, группу также обвиняют в апрельской атаке на налоговые и таможенные платформы Коста-Рики, повлиявшие на внешнюю торговлю центральноамериканской страны.

В феврале Conti пообещала атаковать врагов Кремля, если они отреагируют на вторжение России в Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госспецсвязи предупредили украинцев об опасной рассылке: киберпреступники массово рассылают вредоносные письма, "пугая" химической атакой.

Кроме того, украинцам присылают письма, автором которых является якобы CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины). При этом они содержат вредоносное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar".

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