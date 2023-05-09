Поблагодарил за "борьбу против империалистов".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 9 мая лично поздравил Владимира Путина с Днем Победы. Как сообщает корейское Центральное информационное агентство (KCNA), Ким направил письмо российскому диктатору.

Северокорейский глава государства выразил теплые поздравления Путину, российской армии и всему народу РФ за их вклад в борьбу "против империалистов" и за "реализацию международной справедливости и защиту глобального мира".

"Победа - это неотъемлемая традиция России, и слава Победы будет сиять в истории и длиться вечно с Россией, даже когда время пройдет и поколения будут меняться", - написал в письме Ким Чен Ын, передает CNN.

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Согласно словам северокорейского лидера в письме, он уверен, что Россия под руководством Путина "уничтожит все вызовы и угрозы со стороны вражеских сил" и одержит победу в своем стремлении обеспечить "суверенитет, достоинство и региональную стабильность" страны.

Упоминаний об Украине в отчете KNCA нет.

Позиция Северной Кореи в отношении России: это стоит знать

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что Северная Корея шьет форму для российских солдат. По меньшей мере три фабрики поставляли РФ зимнюю форму для армии.

В конце января 2023-го года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея поставляет России ракеты и снаряды.

Журналисты Bloomberg убеждены, что потребности РФ в оружии для продолжения полномасштабной войны в Украине могут стать спасением для КНДР. Пхеньян может получить жизненно важную прибыль от продажи техники Москве.

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