Все больше склоняюсь к мнению, что за пределы Израиля, даже в случае начала ЦАХАЛом наземной операции в секторе Газа, палестино-израильский конфликт не выйдет.

Изначальные цели и задачи Ирана были следующими:

сорвать установление дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией. И вопрос уже поставлен на паузу. А с каждым днем это становится все менее вероятно, как минимум, в краткосрочной перспективе;

проверить боеспособность армии Израиля и ее готовность к внезапному нападению, дискредитировать ее "могущество". И эта цель достигнута;

вызвать волну антисемитизма в мире и усилить ее в мусульманском мире. С каждым днем, особенно после массированных ракетных ударов по сектору Газа и гибелью все большего количества мирного населения, этот процесс нарастает;

отработать новую тактику ведения боевых действий с использованием спецназа, дронов, массированных ракетных атак. Убить/захватить в плен как можно больше офицеров ЦАХАЛ (реально даже в официальных источниках их количество поражает).

Для этого Иран пожертвовал "пешкой" - ХАМАСом. Хезболла им еще понадобится.

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Иран еще слишком слаб для ведения полномасштабной войны

Границы возможного Иран переходить не будет. Он еще слишком слаб для ведения полномасштабной войны не только с Израилем, который может и ядерное оружие применить в случае необходимости, но и с США, которые неслучайно направили авианосную группу в Средиземное море - поближе к Израилю, тем самым послав четкий сигнал и Сирии, и Ливану, что вступать в войну с Израилем не стоит. При этом, Сирия и Ливан и так сильно ослаблены в результате гражданских конфликтов и их военные потенциалы несопоставимы даже с израильской армией. Египет так вообще стал первым среди арабских государств, которые участвовали в войнах с Израилем, и установили дипломатические отношения с ним.

Естественно, одной из главных задач Тегерана было вызвать симпатии в мусульманском мире, что также было достигнуто. Даже несмотря на то, что большинство арабских стран рассматриваются в качестве угрозы национальной и региональной безопасности, но уровень ненависти к Израилю там гораздо выше.

Все это была лишь репетицией и "тренировкой" нового фронта "Оси Зла", в которую, кроме Ирана, входят Россия и Северная Корея.

Неслучайно за последние месяцы количество контактов высшего военного и политического руководства этих стран было запредельным, а американская разведка даже делала заявление о том, что Северная Корея может осуществить подобную операции ХАМАС военную операцию на границе с Южной Кореей.

Пока Китай полностью не перевооружит свою армию, Третья мировая не начнется

Угроза реальна. Но не сейчас. Еще не время.

Пока Китай полностью не перевооружит свою армию (а это ожидается не ранее 2027-2028 годов), в том числе и с учетом опыта российско-украинской войны, Третья мировая не начнется.

Хотя шансы на ее начало в среднесрочной перспективе становятся с каждым днем все выше.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор Национального авиационного университета