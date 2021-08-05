Общее число жертв составляет 188.

В Германии до сих пор спасатели ищут 16 человек, пропавших без вести в результате разрушительного наводнения, произошедшего в середине июля.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции Кобленца, из 141 жертвы катастрофы идентифицировали тела 121 человека.

"Все вместе работают над тем, чтобы служить населению, помогать ему восстанавливать разрушенную инфраструктуру", - сказал президент центрального органа управления земли Райнланд-Пфальц Томас Линнертц. Он отверг критику в адрес работы кризисного штаба, которая звучала ранее.

Наводнения в Германии

В результате разрушительного наводнения, начавшегося на западе ФРГ в середине июля, погибли 188 человек, до сих пор числятся пропавшими без вести 59 человек.

Сильные ливни вызвали наводнения в реках в немецких землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Это повлекло за собой масштабные разрушения домов, мостов, дорог и других объектов инфраструктуры. Наводнения, по предварительным подсчетам, повлекли миллиардные убытки.

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Автор: Тамара Отовская