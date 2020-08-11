В разгоне протестов в Минске "участвуют российские военные" - Бессмертный

Бессмертный верит в "вероятность успеха митингующих в Минске".

Экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный "не сомневается" в том, что "российские военнослужащие также принимают участие в разгоне" митингующих в Минске.

Об этом он заявил в эфире "Настоящего Время", пишет " Радыё Свабода ".

"Хочу напомнить, что сегодня в Беларуси есть российские военные объекты. Я не сомневаюсь, что в нынешнем разгоне приняли участие российские спецназовцы. В Беларуси никогда не было такого большого количества ОМОН (как говорится, в 33 городах), которая была бы большей гражданских", - подчеркнул Бессмертный.

По словам Бессмертного, сейчас может происходить реализация "подписанного шесть лет назад соглашения" между Министерствами внутренних дел Беларуси и России. В ней, в частности, говорится, что "военизированные силы используются для охраны общественного порядка и границ в случае необходимости".

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"Я убежден, что среди тех, кто выступает за защиту так называемых" государственных интересов ", есть и российские войска", - добавил дипломат.

Кроме того, он признался, что верит в "вероятность успеха митингующих в Минске".

"Нам просто нужно понять, что это откроет огромное окно возможностей для Кремля влиять на Беларусь. Главное, чтобы белорусы и Лукашенко действовали не так, как это делал Виктор Янукович в 2014 году, когда он подписал письмо с приглашением иностранных войск, потому что это спровоцирует огромные военные конфликты в Беларуси", - пояснил Бессмертный.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Сегодня вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим.

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